سجّلت إسبانيا 4458 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 19 أغسطس الجاري، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف 2022.

وأفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية التابع لمعهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا بأن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال الفترة نفسها بلغ 3073 حالة في 2025 و1890 حالة في 2024، مقابل 4520 حالة في 2022.

ويعتمد نظام الرصد على مقارنة أعداد الوفيات اليومية بالمعدلات المتوقعة استنادًا إلى البيانات التاريخية، مع الاستناد إلى بيانات درجات الحرارة الصادرة عن الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية.

وشهدت إسبانيا هذا الصيف موجات حر متكررة، فيما صنفت الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية يوليو 2026، بالتساوي مع يوليو 2022، أكثر أشهر يوليو حرارة في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات، كما كان يوليو الماضي الأكثر جفافًا منذ بدء السجلات عام 1961 بالتزامن مع موجة حرائق غابات واسعة النطاق.

وتواجه إسبانيا التي تعد من الدول الأوروبية الأكثر تأثرًا بتداعيات الاحتباس الحراري، موجات حر أكثر تواترًا وطولًا وشدة، مع تسجيل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية بشكل متكرر.