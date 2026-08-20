أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (الخميس)، سيطرة مسلحين صوماليين على سفينة قبالة سواحل اليمن. وقالت الهيئة إن ستة مسلحين صعدوا على متن السفينة وسيطروا عليها، موضحة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال.



وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 136 ميلاً بحرياً إلى الشرق من المكلا باليمن، إذ أبلغت ناقلة نفط تبحر غرباً في خليج عدن بأن سفينة اقتربت منها دون إذن، ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل إضافية، ولم توضح ما إذا كانت الناقلة وطاقمها بخير.



ويشهد خليج عدن والمياه المحيطة بالسواحل اليمنية والصومالية تهديدات أمنية متزايدة، في ظل استمرار المخاطر التي تواجه السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لأحد أهم الممرات البحرية في العالم.