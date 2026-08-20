غادرت بعثة فريق أوكلاند إف سي النيوزيلندي اليوم (الخميس)، إلى جدة، استعداداً لمواجهة الأهلي الأربعاء القادم 26 أغسطس، ضمن الدور الأول من كأس القارات للأندية 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بطل أوقيانوسيا ببطل دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



ويدخل أوكلاند المواجهة بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو موريرا، الذي ستكون مواجهة الأهلي أول مباراة رسمية له مع الفريق، بعدما تولى المهمة خلفاً لستيف كوريكا. وتأهل الفريق النيوزيلندي إلى كأس القارات عقب تتويجه بلقب دوري أوقيانوسيا للمحترفين 2026.



ويُعد أوكلاند أحد أحدث الأندية في الكرة النيوزيلندية، إلا أنه حقق انطلاقة قوية منذ دخوله الدوري الأسترالي؛ إذ تصدر الموسم الاعتيادي في موسمه الأول 2024-2025 بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالها 15 انتصاراً و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، وسجل 49 هدفاً واستقبل 27، جامعاً 53 نقطة.



وفي موسم 2025-2026، أنهى أوكلاند الموسم الاعتيادي برصيد 42 نقطة من 26 مباراة، بعد 11 انتصاراً و9 تعادلات و6 هزائم، وسجل لاعبوه 42 هدفاً مقابل 29 هدفاً استقبلتها شباكهم.



وواصل الفريق النيوزيلندي صعوده السريع عندما توّج في مايو الماضي بطلاً للدوري الأسترالي A-League، عقب انتصاره على سيدني إف سي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، ليضيف لقباً جديداً إلى سجله رغم حداثة تأسيسه.



ويبرز في صفوف أوكلاند عدد من العناصر الهجومية، فيما كان سام كوسغروف أحد أبرز هدافي الفريق في الدوري الموسم الماضي برصيد 11 هدفاً، بينما برز ليام غيليون خلال دوري أوقيانوسيا للمحترفين بتسجيله 5 أهداف، وحقق الحارس أوسكار ماسون 6 مباريات بشباك نظيفة في البطولة القارية.



وتحمل المواجهة أهمية كبيرة لأوكلاند الذي يسعى إلى مواصلة مغامرته العالمية، في حين يدخل الأهلي اللقاء بصفته بطل آسيا مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، بحثاً عن تجاوز المحطة الأولى ومواصلة مشواره في كأس القارات. وكان موريرا قد أقر قبل المواجهة بوجود فارق كبير بين إمكانات الفريقين، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه سيقاتل ويعتمد على التنظيم أمام الأهلي.