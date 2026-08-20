أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأهلي وأبها بالجولة الثانية من دوري روشن والذي سيقام يوم السبت القادم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أن فريقه يستهدف المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الحالي، مشدداً على أن العمل مستمر لمعالجة الجانب الدفاعي وتطوير هوية الفريق، وذلك قبل مواجهة أبها.



ورفض بوسيتش الحديث عن اللاعب الأوكراني المنتظر انضمامه إلى الأهلي، مؤكداً أن تركيزه منصب على المباراة، وقال: «نحن هنا للحديث عن المباراة فقط، ولا أستطيع التصريح بشيء لم يصدر رسمياً بعد، وإذا صدر شيء رسمي بخصوص أي لاعب سأتحدث عن كل شيء فنياً عنه».



وعن طموحات الأهلي، أشار المدرب الهولندي إلى معرفته بابتعاد الفريق عن تحقيق لقب الدوري منذ عام 2016، مؤكداً أن ذلك لا يغيّر من سقف الطموحات، وقال: «أعلم أن آخر بطولة دوري حققها الفريق تعود إلى 2016، ولكن طموحنا هو المنافسة على جميع البطولات».



وتطرق بوسيتش إلى ضعف أرقام حجوزات تذاكر المواجهة القادمة وما إذا كانت تعكس غضب الجماهير، مبدياً ثقته بحضور أنصار الأهلي ودعمهم للفريق، وأضاف: «أنا متأكد تماماً أن جماهيرنا قلوبها كبيرة جداً، وستحضر للفريق مهما كانت الظروف، ولا أعلم ما سبب غضبهم».



وكشف بوسيتش جانباً من فلسفته الفنية، موضحاً الفارق بين أسلوبه والمدرب السابق، وقال: «أعتقد أن الفرق الرئيسي بيني وبين المدرب السابق هو رغبته الدائمة في اللعب بشكل عمودي ومباشر باتجاه مرمى الخصم، بينما أحب الاحتفاظ بالكرة بشكل أكبر والسيطرة عليها وتقديم المتعة للجماهير الحاضرة»، مضيفاً: «في كرة القدم الحديثة الخطط مجرد أرقام هواتف».



وفي حديثه عن خط الوسط ورحيل الإيفواري فرانك كيسيه، أكد بوسيتش أن الفريق يملك الفرنسي فالنتين أتانغانا في مركز المحور، وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان الأهلي خسر كيسيه: «كيف تجرؤ على سؤالي هذا السؤال؟ لدينا لاعب ممتاز في المحور وهو أتانغانا»، قبل أن يضيف: «الجميع يفتقد اللاعبين أصحاب الجودة العالية، وإذا كنت تقصد فرانك كيسيه، فقد رحل الآن وهو ليس معنا».



وشدد المدرب الأهلاوي على ضرورة زيادة العمل الجماعي داخل الملعب، قائلاً: «يجب أن يركض اللاعبون بشكل أكبر كفريق، وسنفعل ذلك»، معترفاً في الوقت ذاته بأن الأهلي سمح لمنافسيه بصناعة عدد كبير من الفرص خلال أول مباراتين، وأن الجهاز الفني يعمل على تحسين الحالة الدفاعية وتقليل المساحات والفرص التي يحصل عليها الخصوم.



وعن مواصفات لاعبي الوسط الذين يفضلهم في منظومته، كشف بوسيتش ميله إلى العناصر ذات النزعة الهجومية، قائلاً: «أميل أكثر إلى لاعبي الوسط الهجوميين».



وشهد المؤتمر لقطة طريفة عندما وُجه سؤال للحاضرين حول مدى سعادتهم بالتعاقد مع أتانغانا، قبل أن يعلق بوسيتش مازحاً على ردود الفعل: «لا أعتقد ذلك»، في إشارة إلى تفاعل الحاضرين.