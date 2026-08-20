سببت أحداث الشغب في مدرجات ملعب «كامب نو» في إفساد الأجواء الاحتفالية للمباراة التي جمعت برشلونة الإسباني والأهلي المصري، ضمن منافسات كأس خوان غامبر، التي كانت بمثابة الاختبار الأخير لبرشلونة قبل انطلاق موسمه الجديد في الدوري الإسباني، بعدما اندلعت مشادات بين عدد من جماهير الفريقين.



وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن العشرات من المشجعين المصريين تم طردهم من المدرجات، بسبب اشتباكات مع أنصار البلوغرانا، مشيرة إلى أن شرطة إقليم كتالونيا اضطرت إلى التدخل، قبل أن تتولى بالتعاون مع أفراد الأمن الخاص مرافقة جماهير المارد الأحمر إلى خارج كامب نو.



وأظهرت مقاطع مصورة لحظات تدخل عناصر الأمن بالقوة لإخراج المتورطين وطرد أعداد منهم خارج أسوار الاستاد.



ولم تتضح بشكل رسمي حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع المشادات، كما لم ترد معلومات موثوقة عن وقوع إصابات خطيرة جراء الأحداث.



وجاءت الواقعة في ليلة احتفالية بعودة كأس خوان غامبر إلى ملعب كامب نو، لكنها ألقت بظلالها على المواجهة التي انتهت بفوز برشلونة على الأهلي بنتيجة 2-1.



وافتتح المصري حمزة عبد الكريم التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 30 أمام فريقه السابق، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، نجح أحمد سيد «زيزو» في تقليص الفارق للأهلي.



وحافظ برشلونة على تقدمه حتى صافرة النهاية، رغم حصوله على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، أهدرها أنتوني جوردون بعدما تصدى لها حارس الأهلي محمد الشناوي ببراعة.