سُحبت اليوم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2026-2027، والتي ستقام مبارياتها في منتصف شهر أكتوبر القادم.



وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، أبرزها لقاء «النصر مع الخلود»، و«الهلال مع الحزم»، فيما يلتقي «الاتحاد مع الجبلين»، و«الأهلي مع العلا».



وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو التالي:



- الجبلين × الاتحاد



- النصر × الخلود



- الهلال × الحزم



- العلا × الأهلي



- القادسية × نيوم



- التعاون × الوحدة



- الرياض × الفيحاء



- العروبة × الأخدود



وتشهد مواجهات هذا الدور حضور عدد من فرق دوري روشن إلى جانب أندية من دوري الدرجة الأولى التي تأهلت بعد تقديم مستويات لافتة في الأدوار السابقة.