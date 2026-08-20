دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر أغسطس 2026م.

وحثت المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) تجنباً لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

مزيد من المعلومات

ودعت «زاتكا» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx).

وتُعد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي تشتريها وتبيعها المنشآت مع بعض الاستثناءات."} نغمة النص المتوفرة. على وحدة النصوص أن تنسق النصوص بشكل مقبول لعرضها على الويب والمطبوعات. تنفيذ النصوص يجب أن يكون آلياً. كود علني. يجب أن تكون الوحدة مفتوحة المصدر.