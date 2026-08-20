تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، مع دفع تحرك مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير السيولة عوائد السندات والدولار إلى الانخفاض، بينما دفعت أسعار النفط المرتفعة والإشارات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستثمرين إلى جني الأرباح.



وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4,487.93 دولاراً للأوقية. وكان المعدن النفيس قد سجل في وقت سابق 4,525.79 دولاراً، بعدما ارتفعت أسعاره إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين يوم الأربعاء.



واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي دون تغيير يُذكر عند 4,544.50 دولاراً للأوقية.



دعم السيولة



وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء المخصصة لدعم السيولة في السندات وأذون الخزانة طويلة الأجل، ما ساعد على تخفيف الضغوط في سوق السندات.



وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين لدى إحدى الشركات المتخصصة: "أصف انخفاض الأسعار هذا الصباح بأنه تصحيح قصير الأجل، وليس بداية لاتجاه هبوطي أوسع".



وأضاف: "خلال الأسابيع القادمة، ستعتمد التوقعات إلى حد كبير على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والتطورات في الخليج العربي".



توقعات "مورجان ستانلي"



ويتوقع "مورجان ستانلي" أن يتجاوز سعر الذهب 5000 دولار للأوقية في عام 2027، وربما قبل ذلك، مع توقعه أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. لكنه أشار إلى أن بيانات التضخم الأمريكية قد تؤدي إلى تقلبات في الأسعار، بينما تحد المستويات المنخفضة لمراكز البيع على المكشوف في بورصة "كومكس" من إمكانية تحقيق مكاسب إضافية نتيجة تغطية هذه المراكز.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 66.68 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1797.77 دولاراً، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1323.86 دولاراً للأوقية.