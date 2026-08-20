أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» ومجموعتها الضاربة إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط أمس، ضمن انتشار مقرر مسبقاً. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن الحاملة عبرت بحر العرب، مستعرضة صوراً لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة اليوم خلال عبورها في بحر العرب.



ويفترض أن تحل الحاملة محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، التي طالت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، ويعاني طواقمها من عدة مشكلات ونقص في الإمدادات.



وبدأت الحاملة انتشارها المقرر في نوفمبر، قبل أن تعيد الولايات المتحدة توجيهها إلى الشرق الأوسط في يناير، قبيل الحرب الأمريكية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي.



وكشفت عائلات بحارة على متن الحاملة أبراهام لينكولن عن «أوضاع بالغة السوء على متن السفينة الحربية خلال انتشارها في الشرق الأوسط لدعم عمليات حرب إيران، ما دفع باثنين من البحارة على الأقل إلى محاولة القفز للبحر، وسط معاناة الأطقم من نقص في الغذاء وتعطل دورات المياه». وأفادت صحيفة Military Times هذا الأسبوع بأن بحارين اثنين على الأقل حاولا القفز من على متن السفينة، فيما قالت زوجة أحد البحارة إن الإنهاك تسبب في محاولة زوجها القفز من الحاملة المنتشرة في بحر العرب منذ أكثر من 8 أشهر ونصف.