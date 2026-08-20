لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم بعد انهيار منجم ذهب حرفي في قرية صغيرة غربي جمهورية أفريقيا الوسطى؛ إثر انهيار أرضي أدى إلى دفن عدد كبير من العاملين في المنجم؛ وفق ما أفاد به مسؤولون محليون وعمال إغاثة، الأربعاء.

ووقع الانهيار في قرية زامبوي، التي تبعد نحو 50 كيلومترًا عن مدينة بابوا، بالقرب من الحدود مع الكاميرون، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنه تدفق هائل من الرمال انحدر باتجاه مجموعة من الأشخاص، يُعتقد أنهم من عمال المنجم، قبل أن يغطيهم بالكامل.

أكثر من 100 جثة تحت الأنقاض

وقال مكتب الادعاء العام المحلي في بيان: إن عددًا كبيرًا من الأشخاص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، دون أن يحدد عدد الوفيات.

لكن جيرفيه غاناغورو، وهو متطوع في الصليب الأحمر يشارك في جهود الإغاثة، أكد لوكالة (أسوشيتد برس)، الأربعاء، انتشال أكثر من 100 جثة من موقع الانهيار.

كما أكد مسؤول بارز في جمعية تعدين محلية العدد نفسه لوكالة (رويترز)، في وقت لا يزال فيه العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا داخل المنجم لحظة وقوع الكارثة غير معروف.

وأفادت وسائل إعلام محلية في جمهورية أفريقيا الوسطى بأن السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث، بينما قال مدعٍ عام آخر من مدينة بابوا إن الانهيار يُعتقد أنه نجم عن «انهيار عدة أنفاق تحت الأرض كان عمال المناجم يعملون داخلها».

ووصف عامل منجم يدعى سيدريك مبانغو الحادث بأنه «كارثي»، قائلًا إن الأرض انهارت بالكامل ودفنت الأشخاص الموجودين في الموقع.

سباق لإنقاذ العالقين

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال جثامين الضحايا والبحث عن ناجين محتملين بين عمال المنجم، الذين يُعتقد أنهم من مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون.

وأعلنت السلطات في إقليم شرق الكاميرون التعرف على ما لا يقل عن ثلاثة من مواطنيها بين ضحايا الانهيار.

وقال غريغوار مفونغو، حاكم الإقليم، لإذاعة حكومية، الأربعاء: إنه يعمل بالتنسيق الوثيق مع المسؤولين في جمهورية أفريقيا الوسطى للتعامل مع تداعيات الكارثة.

من جانبه، قال برتران بي يانغيه، عضو مجلس شباب قرية زامبوي، إن العثور على ناجين «سيكون بمثابة معجزة»، معربًا عن حزنه الشديد لمقتل شبان وشابات قدموا إلى المناجم بحثًا عن مصدر رزق يساعدهم على إنقاذ أسرهم من الفقر واليأس.

وحذر يانغيه من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

معدات ثقيلة قد تعرقل عمليات الإنقاذ

وذكرت شبكة «كوربو نيوز» الإخبارية في جمهورية أفريقيا الوسطى أن فرق الإنقاذ تستخدم معدات ثقيلة، بينها جرارات، في محاولة للوصول إلى الضحايا.

لكن التقرير حذر من أن استخدام هذه المعدات قد يشكل خطرًا على عمليات إنقاذ الأشخاص الذين ربما ما زالوا على قيد الحياة تحت كتلة الأنقاض والأتربة.

ولا تزال السلطات عاجزة عن تحديد العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا داخل المنجم وقت وقوع الانهيار، ما يزيد من صعوبة تقدير الحصيلة النهائية للكارثة.

المناجم الحرفية.. مصدر رزق رغم مخاطرها

وتنتشر المناجم الصغيرة والحرفية في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية، رغم وجود قوانين تجرّم بعض أشكال التعدين غير المرخص.

وتدفع معدلات البطالة المرتفعة العديد من الرجال القادرين على العمل إلى اللجوء إلى المناجم المهجورة أو غير المستغلة بحثًا عن مصدر دخل، في ظل صعوبة الحصول على فرص عمل أخرى.

وغالبًا ما تعمل هذه المواقع في ظل معايير سلامة ضعيفة، ما يجعلها عرضة لحوادث انهيار متكررة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى وحدها ما لا يقل عن 40 حالة وفاة في حوادث تعدين مختلفة منذ بداية العام الجاري، وفق المعلومات الواردة في التقرير، ما يعكس المخاطر المتزايدة التي يواجهها العاملون في قطاع التعدين الحرفي.