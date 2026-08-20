أظهرت دراسة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن بعض الكائنات الدقيقة التي قد ترافق البشر في الرحلات الفضائية يمكنها تحمل الظروف القاسية في مناطق مظللة قرب القطب الجنوبي للقمر، ما يضيف تحديًا جديدًا أمام المهمات البشرية المرتقبة.

واعتمد الباحثون على بيانات الارتفاع ودرجات الحرارة ومستويات الإشعاع التي جمعها مسبار الاستطلاع القمري (LRO)، لمحاكاة الظروف في 3 مناطق محتملة قرب القطب الجنوبي، واختبار قدرة 5 أنواع من البكتيريا والفطريات على تحملها.

وكشفت النماذج عن وجود مناطق، بينها أجزاء من فوهات قمرية، يمكن لبعض الميكروبات أن تبقى فيها على قيد الحياة لمدة يوم أرضي واحد على الأقل، وكان فطر Aspergillus niger الأكثر قدرة على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، إذ تمكن من تحمل التعرض لبعض أشعة الشمس.

وأكدت الدراسة أن المقصود بالبقاء هو استمرار الميكروب حيًا، وليس قدرته على النمو أو التكاثر، إذ لا توجد أدلة على توافر الظروف والمكونات اللازمة لذلك على القمر.

وتبرز أهمية النتائج مع خطط إعادة البشر إلى القمر، إذ قد تؤدي الميكروبات التي تحملها البعثات إلى تعقيد دراسة البيئة القمرية والتمييز بين خصائصها الأصلية وأي تلوث مصدره الأرض.