لقي مسؤول ملف شمال سيناء في السفارة الفلسطينية بالقاهرة مصرعه، اليوم (الخميس)، إثر حادثة تصادم مروعة وقعت على طريق «لحفن – الريسة الجديد» بمحافظة شمال سيناء، أسفر كذلك عن وفاة سائقه وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وأسفرت الحادثة عن وفاة محمد شعت، الشهير بـ«أبو كريم»، منسق ومسؤول ملف شمال سيناء في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وسائقه وليد النحال، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء التصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة أجرة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف في شمال سيناء بلاغًا بوقوع حادثة تصادم على الطريق، وعلى الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادثة، للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الخمسة إلى مستشفى العريش العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات المقررة حيال جثماني المتوفين.

وتعاملت أطقم هيئة الإسعاف المصرية مع تداعيات الحادثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات التصادم وتحديد أسبابه وكيفية وقوعه.

وتأتي الحادثة في منطقة شمال سيناء، التي تحظى بأهمية خاصة في سياق العلاقات المصرية الفلسطينية، نظرًا لموقعها الحدودي مع قطاع غزة، وما يرتبط بها من ملفات إنسانية وأمنية وحركة عبور ومساعدات.

وتتابع السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، عددًا من الملفات المرتبطة بأوضاع الفلسطينيين في شمال سيناء والتواصل بشأن احتياجاتهم والقضايا ذات الصلة.

ويُعد ملف شمال سيناء من الملفات التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجانب الفلسطيني والجهات المصرية، خصوصًا في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات إنسانية ولوجستية وأمنية.

ولا تزال الجهات المختصة تباشر التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف الملابسات الكاملة للحادثة، فيما لم تعلن حتى الآن نتائج التحقيق بشأن المسؤولية عن وقوع التصادم.