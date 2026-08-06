ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي تشهدها ولاية آسام شمال شرقي الهند إلى 94 حالة وفاة، فيما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين.

وتسببت موجة الفيضانات العنيفة الناجمة عن الأمطار الموسمية في أضرار بالغة وأزمة إنسانية واسعة طالت أكثر من 1.1 مليون شخص يتوزعون على 25 مقاطعة، ودُمر أكثر من 17500 منزل بالكامل أو بشكل جزئي، بجانب انهيار 7 سدود وتضرر عدة جسور، وغمرت المياه نحو 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.



وتعد أكثر المناطق تضرراً منطقة سيفاساغار، إذ سجلت وحدها نحو نصف إجمالي الوفيات.

وما زالت فرق إدارة الكوارث الوطنية والمحلية (NDRF وSDRF) تواصل عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة في المناطق المنكوبة، وسط تحذيرات الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار إضافية قد تفاقم الوضع.