أضافت قوقل ميزة جديدة إلى منصة NotebookLM، تتيح إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بالذكاء الاصطناعي تحاكي أسلوب مقاطع الفيديو القصيرة، في خطوة تستهدف تسهيل استيعاب المحتوى وتحويل الملاحظات والمواد البحثية إلى ملخصات مرئية لا تتجاوز 60 ثانية.

وتعتمد الميزة على الملفات والمصادر التي يرفعها المستخدم إلى المنصة، إذ تُنتج فيديو عموديًا يتضمن تعليقًا صوتيًا، وصورًا، ورسومًا مولدة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تحديد الفكرة أو الجزء الذي يرغب المستخدم في التركيز عليه، بما يوفر ملخصًا أكثر ارتباطًا باحتياجاته.

وتأتي الإضافة بوصفها ثالث تنسيق للفيديو داخل NotebookLM، بعد ملخصات الفيديو التقليدية والإصدارات السينمائية، ضمن جهود قوقل لتوسيع أدوات المنصة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتبسيط المحتوى المعرفي بطرق أكثر تفاعلية.

وتتوفر الميزة حاليًا لمشتركي Google AI Pro وGoogle AI Ultra، مع دعم اللغة الإنجليزية في المرحلة الأولى، على أن تُطرح لاحقًا لمستخدمي الحسابات المجانية.

وأكدت قوقل، أن الميزة الجديدة تعكس توجهها نحو تطوير أدوات معرفية تتوافق مع أنماط استهلاك المحتوى السريع عبر الهواتف الذكية، من خلال تحويل المعلومات والنصوص إلى محتوى مرئي مختصر يسهل متابعته واستيعابه.