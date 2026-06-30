لقى 8 أشخاص مصرعهم غرقاً، فيما أُصيب خمسة آخرون، اليوم (الثلاثاء) بعد سقوط مركبة «تروسيكل» كانت تقل عدداً من الأطفال والعمال الصغار داخل ترعة نجع حمادي بمحافظة أسيوط جنوب مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطاراً يفيد بسقوط مركبة «تروسيكل» في ترعة نجع حمادي بدائرة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية، مدعومة بفرق الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادثة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الضحايا والمصابين من مياه الترعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت جثامين المتوفين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



وكشفت التحريات الأولية أن «التروسيكل» كان يقل عدداً من الأطفال والعمال الصغار، قبل أن يفقد قائده السيطرة عليه، ما أدى إلى انحرافه وسقوطه داخل الترعة، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه بشكل دقيق.

وفي الوقت نفسه، واصلت فرق الإنقاذ النهري أعمال التمشيط داخل ترعة نجع حمادي للتأكد من عدم وجود مفقودين آخرين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بينما رفعت الأجهزة المختصة حالة الاستعداد بمحيط موقع الحادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت معاينة موقع الحادثة، وطلب تحريات المباحث حول ملابساته، مع التصريح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على مدى وجود شبهة إهمال أو مسؤولية جنائية.