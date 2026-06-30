حسمت نقابة المهن السينمائية في مصر، الجدل حول تفاصيل الوعكة الصحية لمدير التصوير والفنان المصري طارق التلمساني بعد فقدان بصره، مؤكدة أن حالته مستقرة وما تردد عن تدهور حالته الصحية لا يستند إلى أي تطورات جديدة.

النقابة توضح الحقيقة

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أن التلمساني يعيش منذ سنوات مع فقدان كامل للبصر، إثر أزمة صحية تعرض لها قبل أكثر من عقد، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ويتابعها المقربون منه بشكل مستمر دون وجود أي مستجدات تستدعي القلق.

تفاصيل جديدة

من جانبه، أوضح مدير التصوير سعيد شيمي في تصريحات محلية أن صديقه التلمساني اختار الابتعاد عن الحياة العامة منذ إصابته، مفضلاً العيش في هدوء بعيداً عن الأضواء، لافتاً إلى أنه يعتمد على رعاية ابنته في شؤونه اليومية، بينما يحرص أفراد أسرته وأصدقاؤه على الاطمئنان عليه بشكل دائم.

حقيقة الشائعات

وشدد شيمي على أن ما أثير أخيراً لا يتجاوز كونه شائعات، مؤكداً أن التلمساني لا يمر بأي أزمة صحية طارئة أو ظروف مادية صعبة وحياته تسير بصورة طبيعية وفق حالته الصحية المستقرة.

ابتعاد سنوات

ابتعد طارق التلمساني عن الوسط الفني منذ سنوات، وكان مسلسل «جبل الحلال» آخر أعماله في إدارة التصوير، بينما شكّل فيلم «سعيكم مشكور يا برو» آخر ظهور له ممثلاً.