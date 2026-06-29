عاشت رحلة جوية متجهة إلى العاصمة البريطانية (لندن) لحظات من التوتر، بعدما اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة Jet2 البريطانية إلى الهبوط اضطرارياً في ألمانيا؛ إثر تصاعد دخان مجهول المصدر داخل المقصورة، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ وإجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم.

وقال متحدث باسم مطار إرفورت-فايمار (شرقي ألمانيا): إن الطائرة هبطت بسلام خلال ليل (الأحد/الاثنين) بعد ورود بلاغ عن "تصاعد دخان غير واضح المصدر" على متنها، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

وكانت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A321، تقل 225 راكباً إضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم، وكانت في رحلة قادمة من اليونان ومتجهة إلى لندن عندما أطلق الطيار إنذار الطوارئ وقرر تحويل مسارها إلى أقرب مطار آمن.

وفور هبوط الطائرة، باشرت فرق الطوارئ عمليات الإخلاء، حيث تم نقل جميع الركاب إلى مبنى المطار وتقديم الرعاية والخدمات اللازمة لهم، بينما أجرت فرق الإطفاء تفتيشاً شاملاً للطائرة، دون أن تعثر على أي مؤشرات على اندلاع حريق.

وأوضح المتحدث باسم المطار أن الطائرة ستظل في إرفورت مؤقتاً لإجراء فحوصات فنية دقيقة من قبل خبراء شركة الطيران؛ بهدف تحديد مصدر الدخان والوقوف على أسباب الحادث.

وفي الوقت ذاته، دفعت شركة Jet2 بطائرة بديلة أقلعت من المملكة المتحدة إلى ألمانيا لنقل الركاب، قبل أن تغادر الرحلة البديلة مطار إرفورت متجهة إلى لندن في وقت لاحق من ظهر (الإثنين).

وتُعد بلاغات تصاعد الدخان داخل الطائرات من أخطر الحالات التي تواجه أطقم الطيران، إذ تُلزم الطيارين؛ وفق بروتوكولات السلامة الدولية، بالتعامل معها باعتبارها حالة طوارئ تستدعي الهبوط في أقرب مطار مناسب، حتى إن لم يتبين لاحقاً وجود حريق.

وتخضع مثل هذه الحوادث لتحقيقات فنية موسعة، تشمل فحص الأنظمة الكهربائية وأنظمة التكييف والمكونات الإلكترونية؛ نظراً لأن الدخان قد ينجم عن أعطال كهربائية أو احتراق محدود في أحد الأنظمة الداخلية أو تسرب سوائل إلى مكونات ساخنة، حتى في غياب ألسنة اللهب.

وتؤكد سلطات الطيران الأوروبية أن إجراءات الهبوط الاضطراري في مثل هذه الحالات تُعد إجراءً احترازياً يهدف إلى ضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم، وهو ما أسهم في إنهاء هذه الواقعة دون وقوع إصابات.