أعلن نادي الشباب صدور قرارات من وزارة الرياضة بحق عدد من مسؤولي الإدارتين السابقتين، وذلك عقب انتهاء أعمال فريق العمل المختص الذي شُكّل لحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية المرصودة خلال الفترات الماضية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن وزارة الرياضة قررت منع الرئيس التنفيذي السابق للنادي خليفة بن عبدالله الهويشان من مزاولة النشاط الإداري في نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، إضافة إلى منعه من الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية للفترة ذاتها، وذلك استنادًا إلى مواد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

كما تضمن القرار منع رئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن إبراهيم المنجم من الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربع سنوات، مع إسقاط عضويته، ومنعه من الانتساب لأي نادٍ خلال المدة نفسها، وفقًا لما ورد في اللوائح المنظمة.

وأكد نادي الشباب أن مجلس الإدارة الحالي سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة لاستكمال ما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، بما يضمن حفظ حقوق النادي وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.