«عكاظ» (جدة)

اتخذ النجم المغربي أشرف حكيمي أول إجراء قانوني رسمي عقب صدور قرار يقضي بإحالته إلى محكمة جنائية للنظر في اتهامه بقضية اغتصاب. وكانت محكمة استئناف فرساي قد أيدت، في 19 يونيو، قرار قاضي التحقيق بإحالة لاعب باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى المحكمة الجنائية، على خلفية اتهامه باغتصاب امرأة في عام 2023. ومنذ بدء الإجراءات القضائية، يواصل حكيمي نفي التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا براءته. ويتواجد قائد المنتخب المغربي حاليًا مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة، في حين لم يُحدد حتى الآن موعد جلسات المحاكمة. من جانبها، أعلنت فاني كولين، محامية حكيمي، أن موكلها سيتقدم بطعن أمام أعلى محكمة في فرنسا، في خطوة تمثل بداية مسار قانوني جديد قد يمتد لفترة طويلة ويحظى بمتابعة واسعة.