استيقظ سكان أحد المنازل في إسطنبول على مشهد يصعب تصديقه؛ شاحنة ضخمة مستقرة فوق سقف منزلهم، في حادثة بدت وكأنها مشهد من فيلم أكشن، لكنها وقعت بالفعل وانتهت بأضرار مادية فقط.

وشهدت منطقة كاغيتهانة في الجانب الأوروبي من إسطنبول حادثة مرورية غير مألوفة، بعدما فقد سائق شاحنة متوسطة الحجم السيطرة عليها أثناء صعوده طريقًا منحدرًا، لتبدأ المركبة بالرجوع إلى الخلف بشكل مفاجئ.

ومع استمرار تراجعها، انحرفت الشاحنة عن مسارها واصطدمت بسقف منزل مكوّن من طابق واحد، يقع في منطقة ذات تضاريس منحدرة، حيث يطل مدخل المنزل على شارع منخفض، بينما يتصل سقفه بطريق أعلى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة الشاحنة وهي مستقرة فوق سقف المنزل، الذي تعرض لأضرار كبيرة، إلا أنها لم تخترق السقف أو تسقط داخل الغرف، ما حال دون وقوع إصابات بين السائق أو أفراد الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشاحنة كانت محملة ببضائع وقت الحادثة، مؤكدة أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على التلفيات التي لحقت بالمنزل والمركبة.