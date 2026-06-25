أعلنت شركة ميتا تعيين رائد الأعمال الهندي كونال شاه رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لتطبيق واتساب، خلفًا لويل كاثكارت، الذي سيتنحى عن منصبه بعد سبع سنوات قاد خلالها أكبر تطبيق للمراسلة في العالم.

وجاء القرار بالتزامن مع استثمار «ميتا» نحو 900 مليون دولار في شركة «كريد» الهندية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، التي أسسها شاه، في صفقة منحتها حصة تقارب 20% من الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» مارك زوكربيرغ، إن شاه يمتلك خبرة ريادية ورؤية عالمية تؤهلانه لقيادة واتساب في مرحلته القادمة، خصوصًا مع توجه الشركة إلى تعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

ويأتي التعيين ضمن توجه جديد لـ«ميتا» نحو استقطاب قيادات من خارج الشركة لدعم مشاريعها المرتبطة بما تصفه بـ«الذكاء الفائق الشخصي».

وخلال فترة قيادة كاثكارت، تجاوز عدد مستخدمي واتساب ثلاثة مليارات مستخدم، مع استمرار التطبيق في تعزيز تقنيات الخصوصية والتشفير.

ومن المنتظر أن يتسلم شاه مهماته رسميًا خلال الصيف، في وقت يواصل فيه «واتساب» توسيع خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات، بما يشمل خدمة العملاء وإدارة المبيعات وحجز المواعيد، في خطوة تهدف إلى تحويل التطبيق إلى منصة أعمال متكاملة.