نفت دولة الإمارات العربية صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول تقديمها «تسهيلات مالية لإيران»، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي معلومات صحيحة، وتندرج ضمن «حملات إعلامية يائسة»؛ وفق ما جاء في تصريح مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي إن «بعض المنصات الموجّهة تتداول معلومات كاذبة حول دولة الإمارات»، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف: «أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة»، مؤكدًا أن «الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقى العمل أقوى من الضجيج».