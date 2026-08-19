أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه علق لمدة ثلاثة أيام فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على السلع الكندية، التي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقها اليوم. وأشار إلى أن البلدين توصلا إلى اتفاق.
فقدان وظائف
وتواجه كندا هذا الأسبوع جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50%، التي قالت شركات إنها قد تؤدي إلى فقدان وظائف في بعض الصناعات التي تعاني بالفعل، وتزيد من تعقيد المفاوضات الأوسع بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، ستشمل الرسوم الجمركية الجديدة سلعاً كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 5.2% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا البالغة 383 مليار دولار في 2025.
قانون حقبة الكساد
واستند الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي إلى المادة 338 من قانون أمريكي يعود إلى حقبة الكساد الكبير، والمعروف باسم قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، لفرض رسوم جمركية تسري اعتباراً من يوم الأربعاء على مجموعة من الواردات من كندا، منها النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الهوكي وسلع أخرى. ويسمح هذا البند للرئيس بفرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 50% على الشركاء التجاريين الذين يرى أنهم يمارسون تمييزاً ضد السلع الأمريكية. ويشكل الإجراء جزءاً من نهج ترمب تجاه التجارة مع كندا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي. وتأتي كندا في المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد المكسيك.
U.S. President Donald Trump announced that he has suspended for three days the imposition of a 50% tariff on Canadian goods, which was scheduled to take effect today. He indicated that the two countries have reached an agreement.
Job Losses
Canada is facing a new round of 50% U.S. tariffs this week, which companies have said could lead to job losses in some already struggling industries and complicate broader negotiations regarding the future of the North American Free Trade Agreement. According to data from the U.S. Census Bureau, the new tariffs will cover Canadian goods worth nearly $20 billion, equivalent to about 5.2% of total U.S. imports from Canada, which amounted to $383 billion in 2025.
Great Depression Era Law
Last month, U.S. President Donald Trump invoked Section 338 of a U.S. law dating back to the Great Depression, known as the Tariff Act of 1930, to impose tariffs effective Wednesday on a range of imports from Canada, including wine, furniture, dairy products, cement, clothing, hockey equipment, and other goods. This provision allows the president to impose punitive tariffs of up to 50% on trading partners he believes are discriminating against U.S. goods. The action is part of Trump’s approach to trade with Canada since his return to the White House last year. Canada ranks second among U.S. trading partners after Mexico.