كشفت شركة OpenAI تطويراً جديداً لنظام الذاكرة في ChatGPT، يهدف إلى تعزيز قدرة المساعد الذكي على تذكّر تفضيلات المستخدمين وسياق محادثاتهم السابقة، بما يتيح تقديم إجابات أكثر دقة وتخصيصاً واستمرارية عبر المحادثات المختلفة.

ويعتمد التحديث الجديد، الذي أطلقت عليه الشركة اسم «Dreaming»، على آلية أكثر تطوراً من أنظمة الذاكرة التقليدية، إذ لا يقتصر على تذكّر المعلومات التي يطلب المستخدم حفظها صراحة، بل يعمل على تحليل المحادثات السابقة واستخلاص المعلومات المهمة منها بشكل تلقائي، مع تحديثها بمرور الوقت بما يتوافق مع تغير الظروف والاهتمامات.

وأوضحت OpenAI، أن النظام الجديد يساعد ChatGPT على فهم تفضيلات المستخدم بشكل أفضل، سواء في أسلوب الكتابة أو الاهتمامات أو المشاريع طويلة الأمد، مما يقلل الحاجة إلى إعادة شرح التفاصيل نفسها في كل محادثة جديدة. كما يساهم في التخلص من المعلومات القديمة أو غير الدقيقة واستبدالها بسياق أكثر حداثة وملاءمة.

وأكدت الشركة، أن المستخدمين سيحتفظون بالقدرة على إدارة الذاكرة أو حذفها أو إيقافها بالكامل، إلى جانب استخدام المحادثات المؤقتة التي لا تُسجل ضمن الذاكرة الدائمة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها واحدة من أبرز تحديثات ChatGPT خلال عام 2026، في إطار سعي OpenAI إلى تطوير مساعدات ذكية أكثر فهماً لاحتياجات المستخدمين على المدى الطويل.