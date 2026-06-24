سهولة الشراء عبر الإنترنت لا تمنع وقوع أخطاء قد تؤدي إلى خسارة المال أو الحصول على منتجات غير مناسبة، من أبرزها:

تجاهل تقييمات المشترين

الشراء من مواقع مجهولة

عدم مقارنة الأسعار

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