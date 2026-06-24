سهولة الشراء عبر الإنترنت لا تمنع وقوع أخطاء قد تؤدي إلى خسارة المال أو الحصول على منتجات غير مناسبة، من أبرزها:
تجاهل تقييمات المشترين
الشراء من مواقع مجهولة
عدم مقارنة الأسعار
حفظ بيانات البطاقة عشوائياً
سهولة الشراء عبر الإنترنت لا تمنع وقوع أخطاء قد تؤدي إلى خسارة المال أو الحصول على منتجات غير مناسبة، من أبرزها:
تجاهل تقييمات المشترين
الشراء من مواقع مجهولة
عدم مقارنة الأسعار
حفظ بيانات البطاقة عشوائياً
The ease of online shopping does not prevent mistakes that may lead to losing money or receiving unsuitable products, the most notable of which are:
Ignoring buyer reviews
Purchasing from unknown sites
Not comparing prices
Saving card details randomly