كشفت نتائج علمية حديثة، أن تأثير القهوة على الشهية قد لا يكون كما يعتقد كثيرون، إذ تبين أن تناولها يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة الشعور بالجوع بدلاً من تقليله، خلافاً للاعتقاد الشائع بأنها تساعد على كبح الشهية لفترات طويلة.

وأوضحت الدراسة، أن الكافيين يؤثر في مجموعة من الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع، كما قد يرفع مستويات هرمون التوتر «الكورتيزول»، وهو ما ينعكس على توازن السكر في الدم ويؤدي لدى بعض الأفراد إلى الشعور بالرغبة في تناول الطعام بعد فترة قصيرة من شرب القهوة.

وأشار الباحثون إلى أن الاستجابة للقهوة تختلف من شخص إلى آخر تبعاً لعوامل متعددة، من بينها طبيعة الجسم، ووقت تناول القهوة، وما إذا كانت تُشرب على معدة فارغة أو بعد تناول الطعام.

وأكدت الدراسة، أن القهوة لا تؤثر بالطريقة نفسها على الجميع، ما يجعل من الصعب اعتبارها وسيلة مضمونة للتحكم في الشهية أو خفض الوزن. ونصح الخبراء بمراقبة استجابة الجسم الفردية للقهوة وتجنب الاعتماد عليها بديلاً للوجبات أو حلاً أساسياً لإدارة الوزن، مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن وعادات غذائية صحية.