قبل قمة الناتو.. تركيا توقف 209 مشتبهين في حملة أمنية واسعة ضد الإرهاب

في إطار استعداداتها الأمنية المكثفة لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة يومي 7 و8 يوليو 2026، أعلنت السلطات التركية توقيف 209 أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية مختلفة، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت النيابة العامة في أنقرة بأنها أصدرت أوامر توقيف بحق 241 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات موسعة تستهدف أنشطة تنظيمات إرهابية داخل الأراضي التركية، وتمكنت قوات الأمن حتى الآن من إلقاء القبض على 209 منهم، بينما تتواصل الجهود لتعقب واعتقال بقية المطلوبين.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة، نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة والدرك عمليات متزامنة في عدة مناطق للكشف عن أنشطة وتحركات التنظيمات المتطرفة ومنع أي تهديدات محتملة للأمن القومي.

وأوضحت السلطات أن المشتبه بهم ينتمون إلى عدد من التنظيمات المصنفة إرهابية، من بينها تنظيم داعش، إضافة إلى تنظيمات يسارية متطرفة مثل TKP/ML وTKIP وMLKP وDHKP/C وTHKP/C وغيرها.

وفي تطور متصل، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول تنفيذ عملية أمنية منفصلة استهدفت عناصر من تنظيم DHKP/C، أسفرت عن توقيف 24 شخصًا في ثماني ولايات مختلفة.

وأشارت التحقيقات إلى تحديد هوية 37 مشتبهًا بهم يشتبه في مشاركتهم بأنشطة التنظيم، حيث كشفت الأدلة أنهم مارسوا أنشطة تنظيمية وشاركوا في فعاليات وبيانات إعلامية تتوافق مع توجهات التنظيم الفكرية.

كما أكدت السلطات أن معلومات استخباراتية أشارت إلى إمكانية تورط بعض المشتبه بهم في تنفيذ أنشطة مستقبلية لصالح التنظيم.

ونفذت قوات الأمن التركية مداهمات متزامنة استهدفت 46 موقعًا في ولايات إسطنبول وأنقرة وهاتاي وإزمير وأرزينجان وتكيرداغ وأنطاليا وكوجالي، حيث تم ضبط وثائق تنظيمية ومواد رقمية وأجهزة إلكترونية يُشتبه في استخدامها ضمن أنشطة التنظيم، وأكدت السلطات استمرار عمليات البحث عن بقية المطلوبين الفارين.

وتأتي هذه العمليات الأمنية قبل أيام من استضافة العاصمة التركية أنقرة قمة قادة دول وحكومات حلف الناتو، والتي تُعقد في ظل تحديات أمنية وجيوسياسية متزايدة تواجه الحلف.

وتكتسب القمة أهمية خاصة كونها تتزامن مع الذكرى الرابعة والسبعين لانضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي، ما يعكس الدور الاستراتيجي الذي تواصل أنقرة لعبه داخل المنظومة الأمنية الغربية.

ويرى مراقبون أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها السلطات التركية تهدف إلى ضمان انعقاد القمة في أجواء آمنة، ومنع أي محاولات قد تستهدف الحدث الدولي أو الوفود المشاركة فيه.