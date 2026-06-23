في عملية أمنية وصفت بأنها من أبرز إنجازات مكافحة الاحتيال الصحي في الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الفيدرالية إلقاء القبض على رجل يواجه اتهامات بالضلوع في واحدة من أكبر قضايا النصب المرتبطة ببرنامج «ميديكير» الحكومي، بقيمة تُقدَّر بنحو 3.7 مليار دولار.

وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل أن المتهم إبراهيم خلدون حلمي كان فاراً من العدالة منذ مايو 2025، قبل أن تنجح فرق مشتركة من الـ«FBI» في ميامي ووزارة العدل الأمريكية، وبالتعاون مع شركاء في تركيا، في تحديد موقعه والقبض عليه خارج الولايات المتحدة، ليجري لاحقاً ترحيله لمواجهة التهم الموجهة إليه.

ووصف باتيل العملية بأنها «نجاح كبير» في إطار جهود موسعة تستهدف مكافحة الاحتيال المالي، مؤكداً أن السلطات الأمريكية ستواصل ملاحقة المتورطين في قضايا استغلال أموال دافعي الضرائب «أينما كانوا».

كما أشاد بدور عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، مشيراً إلى أن تعاونهم كان محورياً في إنجاح عملية التوقيف وتسليم المتهم إلى العدالة الأمريكية.