نجا مشرد بأعجوبة في مدينة إزمير التركية بعدما دهسته سيارة أثناء نومه على جانب أحد الطرق داخل حي سكني هادئ.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وقوع الحادث، حين كان السائق يستعد لتحريك سيارته المتوقفة بجوار جدار حديقة عامة، دون أن يلاحظ وجود الرجل الذي افترش الأرض للنوم بالقرب من المركبة.

وبحسب المشاهد، تحركت السيارة في البداية فوق جسد المشرد قبل أن يتوقف السائق على الفور، بعد أن نبهه المارة الذين انتبهوا لوجوده أسفل المركبة، ليتجمع عدد منهم ويسارعوا إلى مساعدته وإخراجه من المكان.

ووفقاً لتقارير محلية، فقد نجا الرجل من الحادث بإصابات طفيفة وجروح بسيطة، رغم خطورة الموقف الذي كاد يودي بحياته.