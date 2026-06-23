شهدت منافسات كأس العالم 2026 حدثاً استثنائياً وغير مسبوق في النسخة الحالية من البطولة، بعدما تزامن انطلاق الشوط الثاني من مباراة العراق وفرنسا مع صافرة بداية مباراة السنغال والنرويج، في مشهد نادر فرضته الظروف الجوية وسوء الأحوال المناخية التي أثرت على سير جدول المباريات.



ومع اقتراب الثالثة فجراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كانت أنظار الجماهير موزعة بين ملعبين مختلفين؛ إذ عاد منتخبا العراق وفرنسا لاستكمال أحداث الشوط الثاني بعد تأخير فرضته الظروف التنظيمية المرتبطة بالأحوال الجوية، بينما انطلقت في الوقت ذاته مواجهة السنغال والنرويج ضمن منافسات المجموعة نفسها.



ويُعد هذا التزامن الأول من نوعه في مونديال 2026، إذ اعتادت اللجنة المنظمة على الفصل الزمني بين المباريات بما يضمن المتابعة الجماهيرية والإعلامية لكل مواجهة على حدة، إلا أن المستجدات المناخية أجبرت المنظمين على إجراء تعديلات استثنائية للحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير.



ومن موقع المتابعين للمونديال، كانت لحظة فريدة تستحق التوثيق، إذ وجد عشاق كرة القدم أنفسهم أمام حدث غير مألوف يتمثل في متابعة مباراتين رسميتين في التوقيت ذاته، وهو ما أضفى حالة من الإثارة والجدل حول تأثير هذا التزامن على المنتخبات والجماهير ووسائل الإعلام.



ويبقى هذا المشهد واحداً من أبرز المواقف الاستثنائية التي ستظل عالقة في ذاكرة النسخة الحالية من كأس العالم، باعتباره حدثاً نادراً جمع بين الضرورات التنظيمية والظروف الجوية ليصنع سابقة تاريخية في البطولة.