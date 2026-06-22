أسفرت حادثة إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بمدينة تاكلوبان الفلبينية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، ما دفع الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق عاجل وتشديد الإجراءات الأمنية في المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف أنحاء البلاد.

وبحسب بيان رسمي صدر اليوم (الإثنين) أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، بفتح تحقيق شامل في حادثة إطلاق نار وقع داخل إحدى المدارس بمدينة تاكلوبان، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وقال مكتب الرئيس في بيانه، إن ماركوس أعرب عن حزنه العميق إزاء الحادثة، موجهاً الجهات المختصة بإجراء تحقيق دقيق لكشف ملابساته، كما أصدر تعليمات بتعزيز إجراءات السلامة والأمن في جميع المناطق والمكاتب والمنشآت، ولا سيما المؤسسات التعليمية.

وأعلنت الشرطة الفلبينية إلقاء القبض على مشتبهين اثنين على خلفية الهجوم الذي وقع داخل مدرسة "سان خوسيه الوطنية الثانوية" بمدينة تاكلوبان الواقعة في جزيرة ليتي، على بعد نحو 580 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة مانيلا.

ووفقاً لشرطة مدينة تاكلوبان، وقع إطلاق النار قرابة الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي داخل المدرسة الواقعة في منطقة بارانغاي سان خوسيه، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدوافع والظروف المحيطة بالحادث.

وقال رئيس شرطة تاكلوبان، نويلتو جيتيغان، إن المشتبه بهما استخدما مسدسين من عيار 38 و9 ملم خلال تنفيذ الهجوم.

وأوضح أن أحد المشتبه بهما، وهو قاصر وطالب في الصف التاسع، أُلقي القبض عليه بعد وقت قصير من وقوع الحادث، بينما سلّم المشتبه به الثاني نفسه للسلطات لاحقاً.

وأكدت الشرطة نقل المصابين إلى مرافق طبية قريبة لتلقي العلاج، كما تم نشر قوات إضافية في محيط المدرسة لضمان سلامة الطلاب والعاملين وأولياء الأمور وسكان المنطقة المجاورة.

ودعت السلطات المواطنين إلى عدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن الحادثة، وحثتهم على التعاون مع جهات التحقيق.

من جانبها، أعربت وزارة التعليم الفلبينية عن قلقها البالغ، ووصفت الواقعة بأنها "حالة تستدعي أعلى درجات التأهب"، مؤكدة إدانتها للعنف وتقديم التعازي لأسر الضحايا.

ويُعد هذا النوع من الحوادث نادراً نسبياً في الفلبين، حيث لا تشهد البلاد عمليات إطلاق نار داخل المدارس إلا على فترات متباعدة.

وكانت الفلبين قد شهدت في يوليو 2022 حادثاً مشابهاً عندما أطلق مسلح النار خلال حفل تخرج بكلية الحقوق التابعة لجامعة أتينيو دي مانيلا في مدينة كويزون، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم رئيسة بلدية مدينة لاميتان السابقة روز فوريغاي.