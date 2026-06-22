كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيتشينوف الطبية في روسيا أن التغيرات المرتبطة بضعف الجهاز المناعي تبدأ في سن أبكر مما كان يُعتقد سابقاً، إذ تظهر مؤشرات التراجع بين 30 و40 عاماً بدلاً من اقتصارها على مراحل الشيخوخة المتقدمة.

وبحسب الدراسة، التي نُفذت بالتعاون مع معهد بحوث المناعة الأساسية والسريرية في نوفوسيبيرسك، فإن الخلايا المناعية تفقد تدريجياً قدرتها على الاستجابة للإشارات الالتهابية، ما يؤدي إلى اختلال في التوازن المناعي وزيادة احتمالات الالتهابات المزمنة مع التقدم في العمر.

واعتمد الباحثون على تحليل عينات دم لـ144 متطوعاً سليماً تراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، مع دراسة مستقبلات السيتوكينات الالتهابية على سطح الخلايا المناعية.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في نشاط بعض الخلايا المناعية وتغيرات في الخلايا اللمفاوية التائية، ما يعكس تحولات تدريجية في آلية استجابة الجهاز المناعي مع العمر.

ويرى القائمون على الدراسة أن هذه النتائج قد تسهم في تحسين فهم التغيرات المناعية المرتبطة بالتقدم في السن، وتطوير أساليب وقائية وعلاجية للحد من الأمراض المرتبطة به.