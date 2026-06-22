تشهد كأس العالم 2026 العديد من سيناريوهات العودة المثيرة، بعدما نجحت عدة منتخبات في تفادي الخسارة أو تحقيق الانتصار رغم تأخرها في النتيجة، لتؤكد أن الاستسلام ليس خيارًا في المونديال.



وكان منتخب مصر من أبرز هذه المنتخبات، بعدما تأخر أمام نيوزيلندا بهدف نظيف قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز تاريخي بنتيجة 3-1، محققًا أول انتصار له في تاريخ كأس العالم.



كما عاد منتخب اليابان من التأخر أمام هولندا ليخرج بتعادل ثمين 2-2، في مواجهة أظهر خلالها شخصية قوية أمام أحد أبرز المرشحين في البطولة.



بدوره، نجح منتخب إيران في العودة مرتين أمام نيوزيلندا، بعدما حول تأخره إلى تعادل 2-2، محافظًا على حظوظه في المنافسة على التأهل.



وفي المجموعة الثامنة، تمكن منتخب الرأس الأخضر من قلب تأخره أمام أوروغواي إلى تعادل 2-2، ليواصل كتابة التاريخ في أول مشاركة مونديالية له.



وتؤكد هذه النتائج أن مونديال 2026 أصبح بطولة العودة في النتيجة، حيث برهنت منتخبات مثل مصر، اليابان، إيران، والرأس الأخضر على أن المباراة لا تُحسم إلا مع صافرة النهاية، مهما كانت ظروفها أو مجرياتها.