في اكتشاف أثري لافت قرب العاصمة الإيطالية روما، عثرت السلطات على بقايا فيلا رومانية فاخرة مزينة بفسيفساء دقيقة الصنع، بعد أن قادت أنشطة تنقيب غير قانونية إلى كشف الموقع الذي ظل مطموراً لقرون.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، يقع الموقع في منطقة كاستيل دي غويدو على بعد نحو 19 كيلومتراً غرب روما، ضمن نطاق لوريوم التاريخي الذي كان في العصر الإمبراطوري مركزاً لمساكن النخبة ومقراً لعدد من الأباطرة.

وجاء الكشف بعد بلاغات من سكان محليين حول أعمال حفر مشبوهة، ما دفع السلطات الإيطالية إلى التدخل، حيث رُصدت مؤشرات على تنقيب غير مصرح به قبل أن يلوذ المتورطون بالفرار، فيما تم تأمين الموقع ووقف الأعمال فوراً.

وخلال عمليات المسح الأثري، تم العثور على بقايا فيلا تعود للعصر الروماني الإمبراطوري، تضم قاعات مزينة وأرضيات فسيفسائية، إضافة إلى فناء داخلي يتوسطه حوض لتجميع مياه الأمطار.

كما كشفت الاكتشافات عن زخارف رخامية وقطع فنية، بينها بقايا تمثال يُعتقد أنه للإله الروماني سيلفانوس، ما يعزز فرضية ارتباط الموقع بشخصيات من الطبقة الأرستقراطية في روما القديمة.

وتواصل الفرق الأثرية أعمال التنقيب والدراسة في الموقع، في وقت تعمل السلطات على إعداد خطة لفتحه تدريجياً أمام الزوار بعد استكمال التوثيق والحفاظ على المكتشفات.