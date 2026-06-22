يعيش الإسباني «ميكيل أويارزابال» واحدة من أغرب القصص الفردية في كأس العالم 2026، بعدما جمع بين رقمين متناقضين تمامًا خلال أول جولتين من البطولة.



ففي المباراة الافتتاحية لإسبانيا أمام الرأس الأخضر، دخل أويارزابال التاريخ من باب غير معتاد، بعدما أصبح أول لاعب منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية عام 1966 يمر أول 30 دقيقة كاملة من المباراة دون أن يلمس الكرة ولو مرة واحدة، في واقعة أثارت دهشة المتابعين.



لكن مهاجم إسبانيا رد بأفضل طريقة ممكنة في الجولة الثانية أمام السعودية، حين تحول من لاعب غائب عن المشهد إلى نجم استثنائي، بعدما ساهم في 3 أهداف خلال أول 30 دقيقة فقط من اللقاء، ليصبح واحدًا من ثلاثة لاعبين فقط يحققون هذا الإنجاز في تاريخ كأس العالم.



وبين مباراتين فقط، انتقل أويارزابال من تسجيل رقم سلبي نادر إلى إنجاز هجومي تاريخي، في قصة تعكس تقلبات كرة القدم وقدرة النجوم على قلب المشهد خلال أيام معدودة.