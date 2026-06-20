في كشف أثري استثنائي يعزز السجل التاريخي العريق للساحل الأدرياتيكي، عثر علماء الآثار في كرواتيا على تابوت حجري نادر يعود إلى العصر الروماني المتأخر، وتحديداً بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، وذلك في مدينة «كافتا» الساحلية التي بُنيت فوق أنقاض مدينة «إبيداوروم» اليونانية القديمة.

وجاء هذا الاكتشاف غير المتوقع، الذي نشره موقع «greekreporter»، خلال أعمال تنقيب وقائية في موقع «زورينا 8» أشرفت عليها «متاحف ومعارض كونافلي» لدراسة جزء من مقبرة تعود إلى أواخر العصور القديمة، على بُعد 15 كيلومتراً جنوب دوبروفنيك.

وكشفت الحفريات تنوعاً لافتاً في الأنماط والتقاليد الجنائزية داخل المقبرة ذاتها، حيث عثر العلماء على قبور مبنية من الحجارة، ومدافن داخل جرار فخارية، إلى جانب قبور مشيدة من ألواح حجرية وبلاط الأسقف. ومع ذلك، ظل هذا التابوت الحجري المكتشف سليماً تماماً في مكانه الأصلي دون أن تمسه يد العبث طوال القرون الماضية، ما يمنحه ندرة بالغة في كرواتيا؛ إذ يزن نحو 5 أطنان ونُحت بالكامل من الحجر الجيري المحلي، وهو ما يراه الخبراء دليلاً حاسماً على براعة ورشة نحت حجرية محلية نشطت في المنطقة ولم يُستورد من الخارج.

وفي محاولة لفك لغز المقبرة، حدد علماء الآثار مكان الدفن الأساسي لشخص واحد داخل التابوت، ورغم أن بقايا الهيكل العظمي كانت محفوظة بشكل سيئ، إلا أن الفريق استخرج آثاراً عضوية ومواد أخرى ستخضع لتحاليل مخبرية دقيقة، يأمل الباحثون أن تكشف تفاصيل حيوية تخص صحة الشخص المدفون، ونظامه الغذائي، وظروف وفاته، لفهم طبيعة المجتمع القديم خلال القرون الأخيرة من النفوذ الروماني. وتقديراً لهذه القيمة التاريخية، وفور انتهاء الأبحاث الميدانية بقيادة عالمة الآثار هيلينا بوهارا، جرى نقل التابوت وعرضه في ساحة عامة بالقرب من ضريح عائلة «راتشيتش» ومقبرة «القديس روكو»، ليتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على التراث القديم للمدينة وتعميق صلتهم بماضيها الحضاري.