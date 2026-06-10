يمر كثيرون بأعراض بسيطة أثناء المشي دون الانتباه إلى أنها قد تحمل مؤشرات صحية مهمة، إلا أن خبراء يؤكدون، أن بعض العلامات الظاهرة في الساقين والقدمين يحتمل أن تكشف عن ضعف في الدورة الدموية، وهي مشكلة تؤثر على تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، خصوصاً الأطراف.

ومن أبرز هذه العلامات الشعور بألم أو تشنج في الساقين أثناء المشي، يختفي غالباً بعد التوقف والراحة، كما يرافق ذلك إحساس بالتنميل أو الوخز في القدمين، إضافة إلى برودة الأطراف بشكل متكرر نتيجة ضعف وصول الدم إليها.

ويشير مختصون إلى أن التعب السريع أثناء المشي لمسافات قصيرة، أو الشعور بثقل في الساقين دون سبب واضح، قد يكونان أيضاً من المؤشرات التي تستدعي الانتباه. وفي بعض الحالات، قد يظهر تغير في لون الجلد ليصبح أكثر شحوباً أو يميل إلى الزرقة الخفيفة.

ويؤكد الأطباء، أن استمرار هذه الأعراض أو تكرارها يستوجب استشارة مختص لإجراء الفحوصات اللازمة، خصوصاً لدى مرضى السكري والقلب والمدخنين. فالكشف المبكر عن ضعف الدورة الدموية يساهم في الحد من المضاعفات المحتملة وتحسين جودة الحياة من خلال العلاج المناسب وتبني نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة.