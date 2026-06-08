عندما دفعت مدارس مدينة ناشفيل الأمريكية شيكاً يتجاوز المليون دولار من أموال دافعي الضرائب، كانت تظن أنها تشتري درعاً تكنولوجياً خارقاً يحمي أطفالها من رعب الرصاص، عبر نظام مراقبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تقوده شركة «أومنيليرت» (Omnilert)، تروج له في دعاياتها البراقة بأنه قادر على رصد الأسلحة في ثوانٍ وتفادي المجازر المدرسية قبل حدوثها. لكن الواقع كان كابوساً مغايراً تماماً تسبب في مأساة حقيقية.

المراهق الذي نجا بأعجوبة من حادث إطلاق نار دامٍ أسفر عن مقتل شخصين داخل مدرسته الثانوية، قرر ألا يصمت على «الخديعة الرقمية». وتقدم بدعوى قضائية مدوية أمام محكمة مقاطعة ديفيدسون، واضعاً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام بتهمة الترويج لوعود زائفة والمبالغة في قدرات نظام يفشل في أدنى الاختبارات الحقيقية.

وتكشف أوراق الدعوى أن الشركة الأمنية كانت تعلم، أو على الأقل ينبغي لها أن تعلم، أن نظامها البصري يعاني من ثغرات تشغيلية قاتلة، فالنظام المليوني يعمى تماماً إذا لم تكن إضاءة المكان مثالية، أو إذا التقطت الكاميرا السلاح من زاوية جانبية، أو إذا كان المهاجم يقف على مسافة بعيدة عن المستشعرات. وهو ما حدث بدقة أثناء المجزرة، حيث خرج المتحدث باسم المدارس ليعترف ببرود أن الصور لم تكن قريبة بما يكفي ليتمكن الذكاء الاصطناعي من قراءة المشهد وتفعيل إنذار الطوارئ.

واللافت في القضية أن المحامين نبشوا في «أرشيف الإنترنت» ليقتبسوا النصوص التسويقية التي كانت الشركة تنشرها على موقعها قبل الحادثة بأيام، حيث كانت تتاجر بآلام الضحايا مدعية أن نظامها كان بإمكانه منع مجزرة مدرسة «مارجوري ستونمان» الشهيرة، دون أن تذكر في دليلها التجاري كلمة واحدة عن احتمالات الخطأ، أو الإنذارات الكاذبة، أو عجز الكاميرات عن الرؤية في الظروف العادية.

«كنت أعتقد أن هذا كله هراء».. هكذا علق كريس سميث محامي الطالب الناجي، مشبهاً تكنولوجيا كشف الأسلحة بنظام القيادة الذاتية في سيارات «تسلا» الذي لا يزال غير جاهز للمواقف الحقيقية المفاجئة، متسائلاً باستهجان: «كيف يمكن الاعتماد على برمجيات غير مضمونة لحماية أرواح الأطفال في المدارس بدل الاعتماد على أجهزة كشف المعادن التقليدية؟». وهي صرخة أيدها خبراء الأمن التعليمي مؤكدين أن أزمة المجازر المدرسية لم تكن يوماً في نقص التنبيه، بل في بيع «الوهم التكنولوجي» لمنظومة تعليمية تبحث عن حلول سحرية خلف الشاشات.