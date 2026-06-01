اضطرت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز متجهة من مطار نيوارك ليبرتي الدولي إلى مدينة بالما دي مايوركا في إسبانيا، إلى عودة أدراجها مساء أمس، بعد تلقيها تهديداً أمنياً محتملاً على متنها.

وأفادت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي بأن الرحلة التي أقلعت حوالى الساعة الـ6:00 مساءً بالتوقيت المحلي، هبطت عائدة إلى مطار نيوارك في الساعة 9:37 مساءً، إذ كانت الطائرة من طراز بوينغ 767، وتقل 190 راكباً و12 فرداً من أفراد الطاقم.

وبحسب تسجيلات مراقبة الحركة الجوية وتقارير إعلامية أمريكية، جاء الإجراء بعد جدل حول جهاز بلوتوث لأحد الركاب، إذ طلب أفراد الطاقم مراراً من الركاب إطفاء جميع أجهزة البلوتوث، إلا أن بعض الأجهزة بقيت مشغلة، وعادت الطائرة بعد التواصل مع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو.

إجراءات أمنية مشدّدة

وبعد الهبوط، أُخلي الركاب من الطائرة، وخضعت الطائرة لتفتيش دقيق من قبل شرطة هيئة الموانئ. كما أعيد تفتيش جميع الركاب من قبل إدارة أمن النقل (TSA) والجمارك وحرس الحدود قبل السماح لهم بالصعود مرة أخرى.

وامتنعت شركة يونايتد إيرلاينز عن تقديم تفاصيل محددة حول طبيعة التهديد، مكتفية بالإشارة إلى أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتُعد إجراءات السلامة الجوية في الولايات المتحدة من أكثر الإجراءات صرامة في العالم، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وغالباً ما تؤدي أي إشارة أو شكوك إلى إجراءات طارئة فورية مثل العودة إلى المطار أو تحويل الرحلة.

وأفادت تقارير إعلامية لاحقة أن السبب كان اسم جهاز بلوتوث مكتشف (Discoverable) يحتوي على كلمة مسيئة أو مرعبة من 4 حروف، ورد أنها «BOMB» حسب بعض المصادر، مما أثار مخاوف الطاقم والركاب ودفع الشركة إلى اتخاذ قرار العودة فوراً.