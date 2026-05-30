أعلنت فرق إنقاذ تايلندية نجاحها في إخراج أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل كهف غمرته مياه الفيضانات في إقليم سايسومبون بوسط لاوس، وذلك بعد ساعات من إنقاذ شخص خامس مساء الجمعة.

البحث عن الذهب

وبحسب وكالة رويترز، يُعد الأشخاص الخمسة الذين تم إنقاذهم جزءاً من مجموعة تضم سبعة مواطنين لاوسيين دخلوا الكهف بحثاً عن الذهب، قبل أن تتسبب المياه المتدفقة في إغلاق مخرج الكهف ومحاصرتهم داخله لأكثر من أسبوع.

جهود مكثفة وسط ظروف صعبة

وشهدت عملية الإنقاذ جهوداً مكثفة من فرق متخصصة عملت في ظروف صعبة بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف، فيما تتواصل المساعي للوصول إلى الشخصين المتبقيين وإخراجهما بأمان.

ولم تصدر السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للناجين أو الموعد المتوقع لاستكمال عملية الإنقاذ، بينما تتابع فرق الطوارئ جهودها في الموقع وسط تحديات ناجمة عن الأحوال الجوية والفيضانات.