وصل طاقم مركبة الفضاء «شنتشو-21» إلى بكين اليوم السبت على متن طائرة بعد إنجاز مهمته بنجاح.

وعاد رواد الفضاء الثلاثة: تشانغ لو، و وو في، وتشانغ هونغ تشانغ، إلى الأرض بسلام مساء يوم الجمعة الماضي على متن مركبة الفضاء المأهولة «شنتشو-22» مُنهين بذلك إقامتهم التي دامت لـ210 أيام في المدار. وأفادت وكالة الفضاء المأهول الصينية بأن جميع أفراد الطاقم في صحة جيدة، مشيرة إلى نجاح مهمة مركبة الفضاء «شنتشو-21» التام.

وبينت أن الطاقم سيدخل إلى فترة من الحجر الصحي الطبي سيخضع خلالها لفحوصات طبية شاملة وتقييمات صحية.