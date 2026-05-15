كشفت «قوقل» عن مجموعة جديدة من أدوات الحماية والخصوصية لنظام أندرويد خلال مؤتمر Google I/O 2026، مع تركيز واضح على مواجهة عمليات الاحتيال الإلكترونية وسرقة الهواتف ومكافحة التطبيقات الخبيثة.

وتستعد «قوقل» لإطلاق ميزة جديدة لمكافحة مكالمات الاحتيال المصرفي؛ إذ تعتمد على رصد الأرقام التي تنتحل صفة البنوك والمؤسسات المالية. وعند اكتشاف محاولة انتحال، تُنهي الميزة المكالمة تلقائياً، وتعرض تنبيهاً للمستخدم يفيد بأن المكالمة قد تكون احتيالية.

وتعاونت الشركة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية لتفعيل النظام الجديد، وتصل الميزة خلال الأسابيع القادمة إلى الهواتف العاملة بنظام أندرويد 11 والإصدارات الأحدث.