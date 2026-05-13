شهدت قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جريمة مأساوية هزت أركان القرية، إذ أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته طعناً بسلاح أبيض أمام طفليهما الصغيرين، إثر خلافات زوجية متكررة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل مسكنها بقرية الأخيوة.

وانتقلت قوات الأمن والمباحث إلى موقع الحادثة على الفور، وبالفحص تبين مقتل ربة منزل تدعى سماح م. ع، تبلغ من العمر 26 عاماً، مصابة بطعنات عدة نافذة.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الجريمة هو زوجها محمد.ا، 36 عاماً، عاطل عن العمل، ومقيم بالقرية ذاتها، وقد سدد لزوجته 3 طعنات متفرقة في الرقبة والظهر، ما أدى إلى مصرعها على الفور داخل منزل الزوجية.

وقعت الحادثة أمام طفليهما، 5 سنوات، و3 سنوات، وذلك بسبب خلافات أسرية وزوجية متكررة بين الزوجين.

ونُقلت جثة الضحية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة بدقة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في وقت قياسي، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1947 لسنة 2026 إداري مركز الحسينية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

من جانبها، استدعت النيابة العامة المتهم لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، تمهيداً لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال الواقعة بما في ذلك إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.