في الوقت القاتل ارتكب البرازيلي بينتو حارس مرمى النصر خطأً فادحاً ليدرك الهلال التعادل مع مضيفه وجاره النصر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين ﻻ سيما الهلال الذي بحث عن الفوز ولا غيره، وسنحت الفرصة اﻷولى لكريم بنزيما ولكن تسديدته ارتطمت بقدم الحارس بينتو، ليرد كريستيانو رونالدو بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم، ومن ثم تلاعب ساديو ماني بالمدافع حسان تمبكتي ولعبها عرضية أرضية ليسددها جواو فيليكس قوية ارتطمت باللاعب روبين نيفيز وخرجت لركلة زاوية، ليرد الهلال مجدّداً ومن كرة عرضية لسافيتش سددها كريم بنزيما في المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل، وكاد كريم بنزيما يهز الشباك من هجمة مرتدة لكن الحارس بينتو خرج من مرماه وراوغ سالم الدوسري قبل أن يخطفها مالكوم ولكن الهلال لم يستفد من الهجمة، ومن ركلة زاوية نفذها بروزوفيتش حول مارتينيز الكرة برأسه لزميله عبدالإله العمري لتصل للاعب سيماكان ليسددها في المرمى هدفاً للنصر (د:37)، وكاد رونالدو يضاعف النتيجة ولكن ياسين بونو تصدى لها ببراعة، ومن ثم تسديدة كومان التي ارتطمت في القائم، وفي الوقت بدل الضائع ومن خطأ فادح من الحارس بينتو تمكّن الهلال من تسجيل هدف التعادل (د:90+8)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، يحقّق النصر تعادله الثاني ويصل للنقطة 83 محتفظاً بمركز الصدارة وتبقت له مباراة واحدة، فيما حافظ الهلال على سجله خالياً من الخسائر ولكنه وصل للتعادل التاسع ووصل للنقطة 78 في المركز الثاني وتبقت له مباراتان.