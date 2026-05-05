ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر جنوب المكسيك، أمس (الإثنين)، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني المكسيكي لعلم الزلازل، وسط تأكيدات رسمية بعدم تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية في الساعات الأولى.

وأوضح المعهد أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 24 كيلومتراً شمال غرب منطقة بينوتيبا ناسيونال، في ولاية أواكساكا، وعلى عمق يُقدّر بنحو 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عدم ورود تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار.

ورغم ذلك، أدى الزلزال إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر في العاصمة مكسيكو سيتي، ما دفع السكان إلى إخلاء المباني كإجراء احترازي.

من جانبه، أعلن حاكم ولاية أواكساكا، سالومون غارا، أن السلطات المحلية تواصل تقييم الأوضاع ميدانياً لرصد أي أضرار محتملة، داعياً المواطنين إلى التزام الهدوء واتباع إرشادات السلامة.