أكد علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط في عام 2025، وهو العام الذي حطم الأرقام القياسية في حرائق الغابات ودرجات حرارة البحر وموجات الحرارة مع تفاقم تغير المناخ.
وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج خدمة كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ والتابع للاتحاد الأوروبي في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا، أن 95 بالمئة على الأقل من القارة شهد درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من قبرص وأكبر إجمالي سنوي مسجل.
Scientists from the European Union and the World Meteorological Organization confirmed that most parts of Europe experienced temperatures above the average in 2025, a year that broke records for wildfires, sea temperatures, and heatwaves as climate change worsened.
The World Meteorological Organization and the European Union's Copernicus Climate Change Service stated in their annual climate report for Europe that at least 95 percent of the continent experienced above-average temperatures, while wildfires consumed more than one million hectares of land, an area larger than Cyprus and the largest annual total recorded.