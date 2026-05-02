أكد علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل ​المتوسط في عام 2025، وهو العام الذي حطم الأرقام القياسية في حرائق الغابات ‌ودرجات حرارة البحر وموجات الحرارة مع تفاقم تغير المناخ.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج خدمة كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ والتابع للاتحاد الأوروبي في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا، أن 95 بالمئة على الأقل من ​القارة شهد درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون ​هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من قبرص وأكبر إجمالي سنوي مسجل.