لم يعد مجرد عام عادي، بل هو «العاصفة» التي ينتظرها عشاق الألعاب حول العالم. عام 2026 يضع نفسه بقوة كأضخم موسم في تاريخ الصناعة، حيث تتسابق العناوين الأسطورية لتحطيم كل الأرقام القياسية.

GTA 6: الحدث الأضخم في العقد

تتصدر Grand Theft Auto VI المشهد بلا منازع، حيث تعود بنا «روكستار» إلى فايس سيتي في 19 نوفمبر 2026. اللعبة ليست مجرد تكملة، بل هي إطلاق ترفيهي يوصف بأنه الأهم والأكثر تعقيداً في تاريخ ألعاب الفيديو، مع وعود بعالم لا يكتفي بالاستجابة لك، بل «يتذكرك» أيضاً.

وولفرين: دموية مارفل بأسلوب ناضج

في 15 سبتمبر 2026، يخرج «وولفرين» من عتمة المختبرات في Marvel’s Wolverine. وتعدنا «إنسومنياك» بتجربة هي الأعنف والأكثر نضجاً في تاريخ ألعاب مارفل، مع نظام قتال سريع يعكس وحشية الشخصية الشهيرة التي طال انتظارها.

جيمس بوند: بداية «العميل 007»

في مفاجأة كبرى تسبق الصيف، تأخذنا 007 First Light في 27 مايو 2026 إلى الجذور؛ لنرى جيمس بوند شاباً في بداية مسيرته المهنية. اللعبة تعد بتقديم بُعد جديد تماماً للجاسوس البريطاني بعيداً عن الصور النمطية المعتادة، مع أغنية رسمية بصوت «لانا ديل ري».

عودة الأسطورة «أونيموشا»

بعد 20 عاماً من الغياب، تعود OnimushaWay of the Sword لتُحيي فن القتال بالسيوف بأسلوب سينمائي مذهل. اللعبة ليست مجرد «نوستالجيا»، بل هي تجربة أكشن حديثة تستغل قوة أجهزة الجيل الحالي لتقديم مواجهات تحبس الأنفاس.

لماذا 2026 هو «عام الانفجار»؟

نادراً ما تجتمع كل هذه الأسماء في سنة واحدة. نحن أمام مزيج لم يسبق له مثيل من:

ألعاب AAA ذات ميزانيات ضخمة: (GTA 6). عودة أيقونات كلاسيكية: (Onimusha). تجارب سينمائية أصلية: (007 First Light). إبداعات تقنية: (عناوين مثل Phantom Blade Zero وResident Evil: Requiem).

إذا كنت لاعباً، فاستعد لجدول مزدحم جداً. لأن عام 2026 ليس مجرد عام للإصدارات، بل هو الانفجار الكبير الذي سيغير قواعد اللعبة لسنوات طويلة قادمة.