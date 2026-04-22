يتقدّم اسم عبدالهادي الصويان ضمن جيلٍ صحفي اختار الاشتغال على المعنى قبل الظهور، وعلى الفكرة قبل العنوان، فصنع لنفسه مساراً مهنياً قائماً على الاتزان والدقة.

في صحيفة «عكاظ»، برز ككاتب ومحرر يتعامل مع الخبر بوصفه مدخلاً للفهم، لا مجرد مادة للنشر، مستفيداً من خبرة تراكمت عبر العمل اليومي في الميدان الصحفي.

تتنوع أدوات الصويان بين الخبر، والتحقيق، والحوار، لكنه يحافظ في جميعها على منهج واضح؛ الاقتراب من القضايا الاجتماعية دون تضخيم، وتقديمها بلغة مهنية لا تفقد إنسانيتها. نصوصه تميل إلى الهدوء، وتبتعد عن المباشرة، مع حرص على بناء سياق يفسّر الحدث بدل الاكتفاء بسرده، وهو ما يمنح مادته بُعداً يتجاوز اللحظة.

في المدينة المنورة، تشكّل جزء مهم من تجربته، حيث تتطلب البيئة الصحفية قدراً أعلى من الحساسية والتوازن، وهو ما انعكس على اختياراته التحريرية وطريقة معالجته للموضوعات. أما في الحوارات، فيميل إلى استخراج التجربة أكثر من التصريح، ويمنح ضيوفه مساحة للتعبير دون توجيه مباشر.

بهذا المسار، يرسّخ عبدالهادي الصويان حضوراً مهنياً قائماً على الثقة، حيث تتقدّم المعلومة الدقيقة على الإثارة، ويظل النص الصحفي لديه أداة لقراءة المجتمع بهدوء، لا منصة للانفعال أو المبالغة.