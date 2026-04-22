مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتجه عالم الأزياء الرجالية نحو خامات تعتمد على الخفة والتهوية العالية أكثر من التركيز على الشكل فقط، إذ أصبحت الراحة وجودة القماش عنصراً أساسياً في اختيار الملابس اليومية. لم يعد الهدف مجرد المظهر الخارجي، بل كيفية تفاعل القماش مع الجسم في الأجواء الحارة.

يأتي الكتان في مقدمة الخامات الأكثر استخداماً خلال الصيف، نظراً لقدرته العالية على تمرير الهواء وامتصاص الرطوبة، ما يمنح إحساساً بالبرودة والراحة. وعلى الرغم من قابليته للتجعد، إلا أن هذا الجانب أصبح جزءاً من هويته الطبيعية التي تعكس طابعاً أنيقاً غير متكلف.

كما يظل القطن خياراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه، خصوصاً الأنواع الخفيفة منه مثل البوبلين، إذ يجمع بين النعومة وسهولة الارتداء والتهوية الجيدة، ما يجعله مناسباً للقطع اليومية المختلفة. وفي المقابل، تبرز خامة السيسكر كخيار عملي يتميز بسطحها غير المستوي الذي يساعد على رفع القماش عن الجلد، ما يعزز تدفق الهواء ويقلل الإحساس بالحرارة.

أما الخامات الحديثة مثل التنسل أو الليوسيل، فقد بدأت تحجز مكاناً مهماً في الأزياء الرجالية المعاصرة، بفضل ملمسها الناعم وقدرتها على امتصاص الرطوبة مع الحفاظ على مظهر أنيق ومرتب، ما يجعلها خياراً مناسباً للإطلالات اليومية الأنيقة والبسيطة في الوقت نفسه.