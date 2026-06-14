قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صرف المكافأة المالية كاملة للحكم الصومالي عمر أرتان، رغم استبعاده من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرَّض أرتان للمنع عبر مطار ميامي الدولي، بعدما أشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى وجود «دواعٍ أمنية»، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وهو ما دفع (فيفا) إلى استبعاده من قائمة حكام البطولة.

ووفقاً لشبكة (بي بي سي سبورت)، قرر (فيفا) منح الحكم الصومالي جميع مستحقاته المالية رغم عدم إدارته أي مباراة في المونديال، فيما لم يُعرف بعد حجم المكافأة النهائية التي سيحصل عليها، إذ تُحدد عادةً بعد انتهاء البطولة.

وجاء قرار التعويض بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تكليف عمر أرتان بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في تأكيد جديد على الثقة بإمكاناته التحكيمية.

وعاد أرتان إلى الصومال وسط استقبال جماهيري ورسمي حافل، بعدما تحول إلى رمز رياضي في بلاده، رغم حرمانه من الظهور في أكبر بطولة كروية في العالم.